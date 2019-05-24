Transferi Bitiren Ali Koç, Emre Belözoğlu Buluşması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Medipol Başakşehir yıldızı Emre Belözoğlu Arnavutköy'deki bir balıkçıda buluştu. Koç'un bu buluşmada Emre Belözoğlu'na 1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Tecrübeli ismin takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi. Transfer olursa Emre, sarı lacivertli ekibin tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu olacak.

Başkan Koç ve Emre, mekanda baş başa bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Koç, geleceğe dair planlarla ilgili Emre ile görüş alışverişinde bulundu ve kendisine futbolcu olarak 1 yıllık sözleşme teklif etti.

KAPTAN OLMANI İSTİYORUZ

Başkan Ali Koç'un hem futbola Fenerbahçe'de veda etmesi hem de sonraki kariyerini sarı-lacivertli kulüpte planlaması adına Emre'ye böyle bir teklif sunduğu belirtildi. Koç'un gelecek sezona dair Emre'ye, "Bu sezon takım olgusunu oluşturamadığımız için başlangıçta sorunlar yaşadık. Bu nedenle hem kariyerine hem Fenerbahçeliliğine saygı duyulacak bir kaptana ihtiyacımız var. 1 yıllık süreçte takım yapısının oluşturulması ve Fenerbahçe ruhunu takımın anlaması için bize katkı sağlayacağına inanıyorum" dediği öğrenildi.

İMZA MİLLİ MAÇLAR SONRASI

Emre Belözoğlu da Başkan'ın bu teklifine, "Fenerbahçe için bir görev varsa, bize sorgusuz sualsiz kabul etmek düşer" yanıtını verince taraflar el sıkıştı. Emre'nin futbolu bırakmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte idari kadroda görev yapacağı ve tarafların 3 yıllık bir plan konusunda anlaştıkları da öğrenildi.

1980 doğumlu Emre, sözleşmeyi imzalarsa Fenerbahçe tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu olacak. Öte yandan sakatlığı sebebiyle bugün Alanyaspor maçında forma giyemeyecek olan olan Emre Belözoğlu'un Başakşehir'deki takım arkadaşları ile de vedalaştığı ifade edildi.

Transferi Bitiren Ali Koç, Emre Belözoğlu Buluşması!

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YORUMLAR (39)

  • 58SS:
    Mağlesef ki son maç gösterdiki iyi bir kadro kurmanin yaninda kenarda ortami gerecek rakibi hakemi sindirecek adam lazim örnekmi Fatih terim hasan şaş o yüzde emre ve volkan kesin kez kenarda da olsa olmasi gerek mağlesef türkiyede böyle. Tabiki hoş bir şey deyil ama gercek bu
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  • SİKİNTİ:
    tataftarlarin sozleriyle hareket ediyorsun Ali koc.. Emre gelsin elbetteki bende isterim. Ama bunu taraftarin istemesiyle getirmen sorun
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