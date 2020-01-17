: Erzurumspor, Sekidika'yı resmen istedi

17.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:26

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Galatasaray'ın 4.5 yıllığına transfer ettiği Jesse Sekidika'yı kiralamak için teklifte bulundu.

"ÖNCELİK KULÜBÜMÜZDE OLACAK"

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, "Jesse'nin transferiyle ilgili Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz'le görüşmem oldu. Fatih hoca, Jesse'nin kiralık olarak gitmesine onay verirse, öncelik kulübümüzde olacak" ifadelerini kullandı. Henüz lisansı çıkarılmayan 23 yaşındaki oyuncu için gözler, Fatih Terim'e çevrildi. Sekidika, Altay ile oynanan hazırlık maçında 1 asist yapmıştı.

(Fotomaç)

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