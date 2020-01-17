Erzurumspor, Sekidika'yı resmen istedi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, "Jesse'nin transferiyle ilgili Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz'le görüşmem oldu. Fatih hoca, Jesse'nin kiralık olarak gitmesine onay verirse, öncelik kulübümüzde olacak" dedi.
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Galatasaray'ın 4.5 yıllığına transfer ettiği Jesse Sekidika'yı kiralamak için teklifte bulundu.
"ÖNCELİK KULÜBÜMÜZDE OLACAK"
Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, "Jesse'nin transferiyle ilgili Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz'le görüşmem oldu. Fatih hoca, Jesse'nin kiralık olarak gitmesine onay verirse, öncelik kulübümüzde olacak" ifadelerini kullandı. Henüz lisansı çıkarılmayan 23 yaşındaki oyuncu için gözler, Fatih Terim'e çevrildi. Sekidika, Altay ile oynanan hazırlık maçında 1 asist yapmıştı.
(Fotomaç)
Haber Videosu: Erzurumspor, Sekidika'yı resmen istedi
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Bir gün herkes Fenerbahçeli olacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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Oynatmayacaksanız niye aldınız. Takım yap boz tahtasına döndü kolay kolay dikiş tutmaz. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır