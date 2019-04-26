Transfer Listesini Hazırlayan Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın Başına Geçmeye Hazırlanıyor
A Milli Takımdaki görevini Şenol Güneş'e teslim eden Mircea Lucescu, Güneş'in yerine siyah-beyazlı ekibin başına geçmeye hazırlanıyor. Yönetimden resmi teklif bekleyen deneyimli çalıştırıcının şimdiden kolları sıvadığı ve transfer listesini bile oluşturmaya başladığı ifade ediliyor.
Dört yıldır görevde bulunan Şenol Güneş'in 1 Haziran'da resmen A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş Yönetimi, Mircea Lucescu'yu ilk sırada tutuyor. Başkan Fikret Orman ile henüz anlaşma yapmayan Rumen hocanın önümüzdeki günlerde teklif gelme ihtimalini göz önünde bulundurarak şimdiden kolları sıvadığı ve transfer listesini bile oluşturmaya başladığı iddia edildi.
BAŞKANLIK SEÇİMİNDEN SONRA GÖREVE BAŞLAYACAK
Beşiktaş'ın iki hafta önce Medipol Başakşehir ile oynadığı lig maçını ay-yıldızlı ekipteki yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte izleyen 73 yaşındaki Mircea Lucescu'nun, Kartal'ın eksik yönlerini ajandasına yazdığı vurgulandı. Siyah-beyazlı takımın yeniden yapılanması çerçevesinde ismi öne çıkan başarılı hocanın, kulüpte 12 Mayıs'ta gerçekleşecek başkanlık seçiminden sonra göreve başlayabileceği iddia edildi.
ABDULLAH AVCI VE SERGEN YALÇIN DA LİSTEDE
Mircea Lucescu dışında Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın isimlerini de listesinde tutan Başkan Fikret Orman, seçim biter bitmez hoca konusundaki kararını açıklayacak. Beşiktaş Yönetimi'nin kendisini çağırması durumunda hazırlıksız yakalanmamak için çalışmalarına başlayan Lucescu'nun ekibini de kurduğu ve Guti'yi de bu ekibin içerisinde tutmak istediği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim içindeki bazı isimler de Türk futbolu ve Beşiktaş'ı çok yakından tanıyan Lucescu'nun takıma yeni gençler kazandırıp, başarıyı yakalayabileceğini dile getirdikleri kaydedildi.
100. YILDA ŞAMPİYON YAPMIŞTI
Beşiktaş'ı 100. kuruluş yılında şampiyonluğa Mircea Lucescu taşıdı. 2002-2003 sezonunda siyah-beyazlı takımın başına geçen Rumen teknik adam ligi şampiyonluk kupasıyla kapatarak tarihe adını yazdırmıştı. 100. yılda 85 puan toplayan Kartal en yakın rakibi Galatasaray'a 8 puan fark atmıştı. Beşiktaş, Mircea Lucescu'nun ikinci yılında ise sezonu 62 puanla 3. sırada bitirdi.
(Skorer)
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NE OLUR LUCESCU GELMESİN FİKRET ORMAN BENİM İÇİN GÖZDEN DÜŞERCevap Yaz Yayından Kaldır
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eğer lücesku gelecekse fikret ormanda gitsin. o kadar yerli ve takımın için gelen hoca varken böyle bir hoca getirmek aklın nyetersizliğinden kaynaklanıyordur.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sizde bi sergen bi luce diyosunuz haber mi buCevap Yaz Yayından Kaldır
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sergen iyidirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sergen , lucescu , okan yok şenol güneş iki takımı yönetsin hayırdırya artik bi su kolpalari bi kesinde işinize bakinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır