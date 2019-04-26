Transfer Listesini Hazırlayan Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın Başına Geçmeye Hazırlanıyor

Dört yıldır görevde bulunan Şenol Güneş'in 1 Haziran'da resmen A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş Yönetimi, Mircea Lucescu'yu ilk sırada tutuyor. Başkan Fikret Orman ile henüz anlaşma yapmayan Rumen hocanın önümüzdeki günlerde teklif gelme ihtimalini göz önünde bulundurarak şimdiden kolları sıvadığı ve transfer listesini bile oluşturmaya başladığı iddia edildi.

BAŞKANLIK SEÇİMİNDEN SONRA GÖREVE BAŞLAYACAK

Beşiktaş'ın iki hafta önce Medipol Başakşehir ile oynadığı lig maçını ay-yıldızlı ekipteki yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte izleyen 73 yaşındaki Mircea Lucescu'nun, Kartal'ın eksik yönlerini ajandasına yazdığı vurgulandı. Siyah-beyazlı takımın yeniden yapılanması çerçevesinde ismi öne çıkan başarılı hocanın, kulüpte 12 Mayıs'ta gerçekleşecek başkanlık seçiminden sonra göreve başlayabileceği iddia edildi.

ABDULLAH AVCI VE SERGEN YALÇIN DA LİSTEDE

Mircea Lucescu dışında Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın isimlerini de listesinde tutan Başkan Fikret Orman, seçim biter bitmez hoca konusundaki kararını açıklayacak. Beşiktaş Yönetimi'nin kendisini çağırması durumunda hazırlıksız yakalanmamak için çalışmalarına başlayan Lucescu'nun ekibini de kurduğu ve Guti'yi de bu ekibin içerisinde tutmak istediği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim içindeki bazı isimler de Türk futbolu ve Beşiktaş'ı çok yakından tanıyan Lucescu'nun takıma yeni gençler kazandırıp, başarıyı yakalayabileceğini dile getirdikleri kaydedildi.

100. YILDA ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Beşiktaş'ı 100. kuruluş yılında şampiyonluğa Mircea Lucescu taşıdı. 2002-2003 sezonunda siyah-beyazlı takımın başına geçen Rumen teknik adam ligi şampiyonluk kupasıyla kapatarak tarihe adını yazdırmıştı. 100. yılda 85 puan toplayan Kartal en yakın rakibi Galatasaray'a 8 puan fark atmıştı. Beşiktaş, Mircea Lucescu'nun ikinci yılında ise sezonu 62 puanla 3. sırada bitirdi.

(Skorer)