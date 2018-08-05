Trakya Abigem Genel Kurul Toplantısı

Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi AŞ'nin (Trakya ABİGEM) 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale oda, borsalarının kurucu ortak olduğu ve üyelerinin menfaatine danışmanlık hizmeti veren Trakya ABİGEM, Trakya Bölgesindeki oda, borsalara yönelik yeni uygulamalarla Trakya Bölgesi'ni ön plana çıkaracak adımlar atmaya hazırlanıyor.

Tekirdağ TSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına Tekirdağ TSO Başkanı ve Trakya ABİGEM AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale il ve ilçe oda-borsalarının başkanları, yöneticileri ve genel sekreterleri katıldı.

Toplantıda ilk olarak divan heyeti oluşturularak, 2017 yılı faaliyet raporuna ilişkin sunum yapıldı.

Daha sonra denetim kurulu raporunun okunması, bilanço ve kar, zarar hesaplarının okunması-müzakeresi ve tasdiki, yönetim kurulunun ibrası, sermaye artışı ile dışarıdan ortak alınması gibi konular görüşüldü.

Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.