Trafik kazası geçiren Liverpool'un eski futbolcusu John Arne Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı Uzun süre Liverpool forması giyen Norveçli efsane sol bek John Arne Riise, ülkesinde kızıyla birlikte trafik kazası geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Bir dönem Liverpool'da da forma giyen Norveçli eski sol bek oyuncusu John Arne Riise, kızıyla beraber trafik kazası geçirdi.

Norveç medyasında yer alan haberlere göre ülkesindeki Alesund kasabasının birkaç kilometre doğusunda kızı Ariana ile beraber evine gitmek üzere olan Riise aracıyla kaza yaptı.

John Arne Riise ve Steven Gerrard

KONTROL AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDILAR

Norveç polisi, sosyal medya hesabından, kaza geçiren Riise ve kızının sağlığının iyi olduğunu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldıklarını duyurdu.

Riise'nin aracının ise kullanılamaz halde olduğu belirtildi.

Kaynak: AA