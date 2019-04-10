Trabzonsporlu Tayyip Ebrar Cumur Ameliyat Edildi

Trabzonsporlu futbolcu Tayyip Ebrar Cumur ameliyat edildi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Tayyip Ebrar Cumur'un İstanbul'daki bir hastanede sağ diz bölgesinden artroskopik mozaikplasti ve ön çapraz bağ takviyesi ameliyatı edildiği belirtildi.

AĞAOĞLU YALNIZ BIRAKMADI

Açıklamada, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer ve Dr. Mustafa Şengül'ün ameliyat ettiği genç oyuncuyu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA