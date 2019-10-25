Trabzonsporlu Sturridge, balık pişirdi, soğan kırma akımına katıldı

- Trabzonsporlu Sturridge, balık pişirdi, soğan kırma akımına katıldıTRABZON - Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Daniel Sturridge bir restoranda mutfağa girdi, balık pişirdi.

25.10.2019 20:44
Trabzonsporlu Sturridge, balık pişirdi, soğan kırma akımına katıldı

- Trabzonsporlu Sturridge, balık pişirdi, soğan kırma akımına katıldı

TRABZON - Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Daniel Sturridge bir restoranda mutfağa girdi, balık pişirdi.

Trabzon'da seyyar balıkçılıktan balık restoranı sahipliğine bir başarı öyküsü ortaya koyan ve balıklarla yaptığı çeşitli yemekleri sosyal medyada paylaşmasıyla fenomen olan Erşan Yılmaz bu kez Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Danial Sturridge ile video çekti. 30 yaşındaki oyuncu ile balık pişiren Yılmaz, Sturridge'nin sevinç dansına eşlik eden "Yarim" şarkısını da videoya fon müziği olarak eklemeyi de unutmadı. Videolarının sonunda soğan kırarak kendine has bir akım oluşturan Yılmaz bu akıma Sturridge'yi kattı. Sosyal medyaya "Bugün balıklar chef Daniel Sturridge" başlığıyla yüklenen video kısa sürede ilgi gördü.

Kaynak: İHA

VİDEO: Trabzonsporlu Sturridge, balık pişirdi, soğan kırma akımına katıldı
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