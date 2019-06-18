Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'A bildirdi!
Trabzonspor, Yusuf Sarı'nın transferi için Marsilya ile görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Trabzonspor, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı için Marsilya ile görüştüklerini KAP'a bildirdi. Trabzonspor'dan KAP'A yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."
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