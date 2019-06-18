Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'A bildirdi!

Trabzonspor, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı için Marsilya ile görüştüklerini KAP'a bildirdi. Trabzonspor'dan KAP'A yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."