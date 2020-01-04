Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyeti ile buluştu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri, bordo-mavili takımda görevinden ayrılan Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetle bir araya geldi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen yemekte, Başkan Ağaoğlu, Hüseyin Çimşir'e desteklerini iletirken, "Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda olacağız" dedi.
Haber Videosu: Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek
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Büyük TRABZONSPOR ailesinede bu yakışırCevap Yaz Yayından Kaldır
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''Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda olacağız'' dedi. Aynı Ünal hocanın yanında oldukları gibi yani. Hocayı eleştirmek istiyorsan bunu medya önünde yapmak zorunda değilsin başkan. Öyle yaparsan hoca da sana '' taraftarlık yapma'' der. Sende sezon ortasında hoca değiştirirsin. Umarım her şey yolunda gider. Yoksa bu iş senide götürür haberin olsun başkanım.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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gelecek yıllar senin tsCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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her şey ts içinCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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tam destek başkanaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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yanındayız başkanCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır