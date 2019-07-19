Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı!
Trabzonspor, yeni sezonda kullanacağı formasını tanıttı, kulüp ayrıca gri formasının yarın satışa çıkacağını açıkladı.
Trabzonspor'da yeni sezonun gri formaları satışa hazırlanıyor. Bordo-mavili ekibin 2019-2020 sezonunda giyeceği gri formaların yarın Trabzonspor mağazalarında satışa sunulacağı açıklandı.
Gri formalarının satışa sunulacağı Karadeniz ekibinin sosyal medya hesabından yayınlanan video ile açıklanırken, Karadeniz yöresine ait 'Keşan' motiflerinin forma üzerinde yer alacağı da ifade edildi.
YORUMLAR (4)
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keşan rengi güzel olmuşCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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HARİKACevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Belkide gelmiş geçmiş en iyi forma bu Allahım sana şükürler olsun iyiki Trabzonluyum iyiki Trabzonspor luyum. .Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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tarihin gördüğü en iyi forma tanıtımı tamamen objektif.Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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