Trabzonspor'un yıldızı Abdulkadir Ömür, mart ayında sahalara dönüyor

01.12.2019 23:05 | Son Güncelleme: 01.12.2019 23:08

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Dev mücadeleyi tribünden takip eden Trabzonspor'un yıldızı Abdulkadir Ömür, mücadele sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"SON DAKİKA GOLÜYLE YIKILDIK"

Beraberliğin kendileri için iyi bir sonuç olmadığını belirten Abdulkadir Ömür, Çok da iyi oynamadığımız bir maçtı. Daha iyisini yapabilirdik. Umarım haftaya telafi ederiz" dedi.

"MART AYINDA OYNAMAYA BAŞLAYACAĞIM"

Sakatlık süreciyle ilgili soruyu da yanıtlayan Abdülkadir "Bir hafta sonra Almanya'ya gideceğim tedavi için. Berlin'de devam edecek tedavim. Yaklaşık iki buçuk - üç ay tedavi sürecim var. İnşallah mart ayında oynamaya başlayacağım" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi Play-Off'ta Yunan ekibi AEK ile oynadığı rövanş maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilmişti. Bu sezon 6 maçta forma giyen Ömür, 1 gol atıp 2 asist yaptı.