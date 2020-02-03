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Trabzonspor'un yengesi sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Filip Novak'ın sevgilisi Katerina Provaznikova, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

03.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:23
Trabzonspor'un yengesi sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor

Trabzonsporlu Filip Novak'ın model sevgilisi Katerina Provaznikova, paylaşımlarıyla yürek hoplatıyor. Çek modelin 'da yaklaşık 40 bin takipçisi bulunuyor. Seksi model ünlü markaların katalog çekimlerinde boy gösteriyor.

Provaznikova, sevgilisinin yanından da bir an olsun ayrılmıyor. Novak ile birlikte Türkiye'yi gezen ünlü model, Trabzonspor'un iç sahada oynadığı maçları da tribünden izliyor.

İşte Provaznikova'nın birbirinden seksi paylaşımları:


Haber Videosu

: Trabzonspor'un yengesi sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor
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