Trabzonspor'un Eski Oyuncusu Faty Papy, Hayatını Kaybetti
2009-2011 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Faty Papy, Chiefs ile Mamba arasında oynanan karşılaşmada kalp krizi geçirerek 28 yaşında hayatını kaybetti.
2009-2011 arasında Trabzonspor forması giyen Faty Papy, Chiefs ile Mamba arasında oynanan karşılaşmada yere düştü ve yerden kalkamadı.28 yaşındaki Papy'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.
FATY PAPY KİMDİR?
Faty Papy, 18 Eylül 1990'da Burundi'nin Bujumbara bölgesinde dünyaya geldi. 2008 yılında ülkesinin takımlarından Inter Star'da profesyonel olan Papy, 1 yıl sonra 20 bin Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Geldiği yıl Hollanda ekibi Maastricht'e kiralanan Burundili futbolcu, bir sonraki sezonda ise Ruanda takımlarından APR FC Kigali'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu. 28 yaşında hayatını kaybeden Faty Papy, Trabzonspor'da hiç forma giymezken, yalnızca 2009 yılında Fenerbahçe ile oynanan mücadelenin kadrosunda yer almış ancak forma şansı bulamamıştı.
(Fanatik)
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ya sabir diyorum 1980 dogumlu degil siz önce güzelce okuyun sonra yorum yapin 1990 dogumlu neyse kalp kirizi geciripde hayatini kaybeden sporcu kardesimize allah rahmet eylesinCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Doğum tarihi: 18 Eylül 1990, Bujumbura, Burundi Ölüm tarihi ve yeri: 25 Nisan 2019 Boy: 1,77 m Kilo: 67 kgCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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1980 doğumlu diyorsunuz 28 yaşında hayatını kaybetti diyorsunuz haberi yazan tekrar kontrol etsinCevap Yaz 5 1 Yayından KaldırERHAN CEVAP : Senin okumanmi yok goUn mu görmüyor.baksana orda 1990 doğumlu yazıyor.1980 mi nerden cikariyon1 1 Yayından Kaldır