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Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddiası gündem yarattı

Trabzon yerel medyasında yer alan habere göre, Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Oğuzhan Özyakup'un transferini devre arasında bitirecek. Bordo-mavili yönetimden önemli bir isim "Ligin ikinci yarısında bizimle birlikte olacak" diyerek transferi duyurdu.

25.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:34
Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddiası gündem yarattı

'nü 3-0 yenerek şampiyonluk iddiasını iyice güçlendiren Trabzonspor, bir yandan da ocak ayında takıma yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavili kurmaylar, teknik heyetin isteği doğrultusunda savunmanın soluna, orta sahaya ve kanatlara transfer yapma kararı aldı. İzleme Komitesi'nin tavsiye ettiği isimlerin yanı sıra, takımı yukarıya taşıyacak yıldızlar da gündemde.

OĞUZHAN'DAN YÖNETİMİNE: SİZE GELMEK İSTİYORUM

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre bu isimlerden biri de 'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup. Beşiktaş'ta sıkıntılı günler geçiren ve İstanbul'dan ayrılmak isteyen Oğuzhan, Trabzonspor yönetimine, 'Size gelmek istiyorum' diye göndermişti. Önceki gün Eryaman Stadı'nda oynanan Ankaragücü-Trabzonspor maçında da gündem yine Oğuzhan'dı.

5 DAKİKA SAHADA KALDI

Bordo mavili yönetimin önemli bir isminden bomba açıklama geldi: "Oğuzhan Özyakup ile anlaştık. Beşiktaş sorun çıkarmazsa, ligin ikinci yarısında bizimle birlikte olacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, iyi bir Trabzonlu. Oğuzhan bize gelmek istiyor. Başkan Çebi'nin de bu sese kulak vereceğine inanıyoruz."

27 yaşında futbolcu orta sahanın her bölgesinde görev yapıyor. Konyaspor maçında son 5 dakika oynayan Oğuzhan bu maça kadar toplam 11 maçta 541 dakika süre aldı.


Haber Videosu: Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddiası gündem yarattı
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HABER YORUMLARI (3)

  • M.ÇEK:
    Biz Trabzon''u severiz. Size yazık olur. Bir numarası varsa Beşiktaş''ta oynamıyor göstermiyorsa sporcu kişiliğinden şüphe ederim. Sizde de aynısını yapabilir o zaman.
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  • VEZIRR:
    ALIN USTE PARADA VERIRIZ YILLARDIR YETISECEK DEDILER ADAMIN EMEKLILIGI GELDI HALA YETISCEK. .
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