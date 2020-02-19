Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a 3 Premier Lig ekibi talip
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Uzun süredir Liverpool'un takip ettiği 23 yaşındaki kaleciyi Tottenham, Sevilla ve Everton'ın yetkilileri de maçlara gelip canlı olarak izliyor.
Yusuf Yazıcı'nın ardından Trabzonspor kadrosunda Avrupa'ya gitme ihtimali en yüksek oyuncu olan Uğurcan Çakır, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Liverpool'un devre arasında çok istediği 23 yaşındaki file bekçisi ile özellikle Premier Lig ekipleri yakından ilgileniyor. İki köklü İngiliz kulübü Tottenham ve Everton, düzenli olarak scout (izleme) ekiplerini Trabzonspor'un maçlarına gönderiyor.
SEVİLLA DA UĞURCAN'I RADARINA ALDI
Son olarak Sivasspor mücadelesindeki Uğurcan'ı mercek altına alan Ada kulüplerinin yetkilileri, cumartesi günkü Beşiktaş maçında da Vodafone Park'ta olacaklar. Öte yandan İspanya'nın güçlü takımlarından Sevilla da Uğurcan'ı radarına aldı.
20-30 MİLYON EURO
1.91 boyundaki milli file bekçisi için yaz döneminde Trabzonspor'a astronomik bir teklifin gelmesine kesin gözle bakılıyor. Yönetimin kafasındaki rakam ise en az 25-30 milyon Euro.
Haber Videosu: Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a 3 Premier Lig ekibi talip
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Sevilla ne zamandan beri Premier League takımı? Yaptığın işe saygılı olmak dikkatli olmayı da gerektirir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bencede ıyı kalecıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Cimbomluyum. TS Uğurcanı rahat 35-40 m Euro’ya satar. Hem de en az.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dürüst olmak gerekirse doğru düzgün sadece ts-fb maçında izledim ve hayran kaldım. Gerçekten çok klas bir kaleci. Öyle tesadüf bir performans değildi. Öyle bir performans tesadüfen gösterilmez. Yetenek ve azim. Bence büyük kaleci olacak bu çocuk.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır