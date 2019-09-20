Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı!

20.09.2019 18:31

Trabzonspor, milli oyuncu Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı. Başarılı kaleci, yılda 3 milyon 500 bin lira ücret kazanacak.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir. 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir. 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000. TL garanti ücret ödenecektir."

ADI İNGİLİZ KULÜPLERİYLE ANILIYOR

Bu sezon 9 maça çıkan 23 yaşındaki milli oyuncu, kalesinde 12 gol gördü. Uğurcan'ın adı uzun süredir İngiliz kulüpleriyle anılıyor.

Kaynak: DHA