: Trabzonspor'u ikinci yarı öncesi Hüseyin Çimşir çalıştıracak!

01.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:55

İkinci yarı hazırlıklarına 4 Ocak'ta başlayacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu olmuştu. TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor, ikinci yarı öncesi çalışmalarına Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı. Karaman'ın yardımcılığını yapan Hüseyin Çimşir, Antalya kampında takımın başında olacak.

AĞAOĞLU HÜSEYİN ÇİMŞİR'İ ÖNE ÇIKARMIŞTI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında, "Şu ana kadar hiç kimseyle de görüşmedik. Şu an itibariyle mevcut teknik ekiple devam ediyoruz. Hüseyin Çimşir 1,5 yıldır Ünal Hocanın ekibindeydi. Sezon ortasında Trabzonspor'un yükünü taşıyacak hocayı bulmak o kadar kolay bir şey değil ama ihtimal dışı da değil. Yapı sağlam. Tuğla eksilebilir ama bir şey olmaz" demişti.

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