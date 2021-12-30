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Abdullah Avcı'dan ALS hastası İsmail Gökçek'e ziyaret

Abdullah Avcı'dan ALS hastası İsmail Gökçek'e ziyaret
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1992-93 sezonunda Trabzonspor forması giyen eski futbolcu ve ALS - MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'i ziyaret etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1992-93 sezonunda Trabzonspor forması giyen eski futbolcu ve ALS - MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'i ziyaret etti.

Ligin devre arasını İstanbul'daki evinde geçiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonsporlu eski futbolcu İsmail Gökçek'i evinde ziyaret etti. Avcı, 1999 yılından bu yana Amyotrofik lateral skleroz (ALS/MNH) hastası olan bordo-mavili eski futbolcuya Trabzonspor forması hediye etti.


Abdullah Avcı'dan ALS hastası İsmail Gökçek'e ziyaret

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Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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