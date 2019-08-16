Trabzonspor, Sturridge ile anlaştı! Resmi açıklama geldi

16.08.2019 16:03

Trabzonspor İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, Sturridge transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

1,5 MİLYON EURO MAAŞ VE İMZA PARASI

Bordo-mavili ekip, 29 yaşındaki yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Edinilen bilgiye göre oyuncuya 1,5 milyon euro maaş ve imza parası ödenecek.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Sturridge, geçtiğimiz sezon Liverpool ile 27 resmi maça çıkarken 4 gol atıp, 2 asist yaptı.