Trabzonspor, Sezonu Rize'de 3 Puanla Kapattı

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Çaykur Rizespor'un gollerini 16. dakiakda Boldrin ve 65. dakikada Vedat Muriqi atarken, konuk ekip Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Rodellega, 24. dakikada kendi kalesine Dario Melnjak ve 43. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 63 puanını yaparak ligi dördüncü sırada bitirirken, Çaykur Rizespor 41 puanda kaldı.