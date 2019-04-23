Trabzonspor, Rodallega'ya Yıllık 800 Bin Euro Önerecek
Trabzonspor yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve yıllık 1,6 milyon euro kazanan Rodallega'ya 800 bin euro teklif edecek.
Süper Ligde son 5 haftaya 52 puanla 4. sırada giren Trabzonspor'da 13 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiren Hugo Rodallega ile devam edip edilmeyeceği sezon sonunda netlik kazanacak.
YÖNETİM İNDİRİME GİTMESİNİ BEKLİYOR
Bordo-Mavili yönetim, 33 yaşındaki Kolombiyalı forvetle devam etmek istiyor. Ancak Karadeniz ekibi yılda 1.6 milyon euro kazanan Rodallega'nın aldığı ücreti gelecek sene ödeme imkanı olmadığı için kendisineden indirime gitmesini bekliyor. Golcü futbolcu 1.6 milyon euronun yarısını (800 bin euro) kabul ederse kendisiyle sözleşme uzatılacak.
(Star)
YORUMLAR (5)
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Allahı cc sevmeyen gitsin bence yazıklar olsun yaradanını tanımayanaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Full akbil çeksinler bideCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Atayı sevmeyenler terk etsin ülkemiCevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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Guzel haber tekbiiirrrCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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SSK yol yemek varsa kabul etsin hemenCevap Yaz 8 Yayından Kaldır