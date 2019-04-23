Trabzonspor, Rodallega'ya Yıllık 800 Bin Euro Önerecek

Süper Ligde son 5 haftaya 52 puanla 4. sırada giren Trabzonspor'da 13 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiren Hugo Rodallega ile devam edip edilmeyeceği sezon sonunda netlik kazanacak.

YÖNETİM İNDİRİME GİTMESİNİ BEKLİYOR

Bordo-Mavili yönetim, 33 yaşındaki Kolombiyalı forvetle devam etmek istiyor. Ancak Karadeniz ekibi yılda 1.6 milyon euro kazanan Rodallega'nın aldığı ücreti gelecek sene ödeme imkanı olmadığı için kendisineden indirime gitmesini bekliyor. Golcü futbolcu 1.6 milyon euronun yarısını (800 bin euro) kabul ederse kendisiyle sözleşme uzatılacak.

(Star)