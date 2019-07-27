Trabzonspor-Parma maçında ilginç anlar! Seyirci futbolcunun peşinden koştu
Trabzonspor-Parma hazırlık maçı sırasında bir Trabzonspor taraftarının sahaya girip Parma futbolcusu Yann Karamoh'un peşinden koşması ilginç anlar yaşanmasına neden oldu.
Bordo mavili ekibin İtalyan ekibi Parma'yla2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında bir Trabzonspor taraftarı sahayı girdi ve Parma futbolcusu Yann Karamoh'un peşinde uzun süre koştu.
Maça hızlı başlayan İtalyan ekibi, 16. dakikada Gervinho'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole Trabzonspor'dan yanıt gecikmedi. 22. dakikada Pereira, Abdülkadir Parmak'ın asistiyle takımının eşitlik sayısını kaydetti. Trabzonspor, 29. dakikada Jose Sosa ile penaltı atışından yararlanamadı. 38. dakikada Gervinho bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Bordo-mavililer adına skora eşitliği getiren gol, 64. dakikada Yusuf Sarı'dan geldi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor, Avusturya kampındaki 3. hazırlık maçından da beraberlikle ayrıldı.
Maçın son dakikasında bir Trabzonspor taraftarının sahaya girip Parma futbolcusu Yann Karamoh'un peşinde uzun süre koşması ise maça dair en çok konuşulan konu oldu.
-
Bari sahaya girmişsin kovaladığı adamı çalımlayıp gol ataydın belki bi işe yapardın ...Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Öylen saat 12’yi geçtimi uşakların kafa çalışmıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
yanlış biliyorsun doğrusu öğlene kadar herkesten çok öğleden sonra herkes kadar çalışıyor1 1 Yayından Kaldır
-
hamsi gibi fırlamışCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Tam hamsi kafalıCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
Yani hayranım size diğer takımlar hazırlık maçlarında dökülürken TS gençlerle önemli liglerden gelen takımlarla başabaş futbol oynuyor harika goller atılıyor siz de durmuş maçın son dakikasındaki bir gereksiz hareketi haber konusu yapmışsınız bu mudur yani her şey bitti de bunamı takıldınızCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
-
GS AUSBURG MAÇINDA GS FAVORİ BJK EİBAR MAÇINDA BJK FAVORİ AMA PARMA TS MAÇINDA HER NEDENSE PARMA FAVORİ GERVİNHO HARİCİNDE TANINMIŞ ULUSLARARASI OYUNCUSU YOK BIRAK BU İŞLERİYayından Kaldır
-
Hazırlık maçları takımları tartmak için değil bahis şirketlerini zengin etmek için vardır bunu asla unutmayın farkettiyseniz hep bahis açısında sürpriz olan taraflar ya kazandı yada berabere kaldı mesela gs aus maçı gs favoriydi ama aus fark attı Beşiktaş eibar maçı Beşiktaş favoriydi ama eibara kazandı ts parma, parma favoriydi ama ts berabere kaldı maçlar oynanırken reklam bordlarına bakarsanız ne olduğunu anlarsınız full bahis şirketi reklamı ;) işin özü fazla şey etmemek lazım bu maçları. .Yayından Kaldır
-
Ruh Hastası ya hahahaahahaCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
-
hamsiyi fazla kaçırmış.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır