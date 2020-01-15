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Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Trabzonspor, Nijeryalı futbolcusu Ogenye Onazi ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

15.01.2020 13:35 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:57
Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Trabzonspor, Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan ve 'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.

ONAZI'DEN VEDA MESAJI

27 yaşındaki orta saha oyuncusu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo-mavili camiaya veda etti. Onazi, "Trabzonspor taraftarının bana gösterdiği sevgiyi asla unutmayacağım. Trabzonspor taraftarının benim gözümde ayrı bir yeri olacak. Mutlu olmayı hak ediyorsunuz, sezonun geri kalanında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Nijeryalı oyuncunun Denizlispor ile anlaştığı ve kısa süre içinde sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.


Haber Videosu

: Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı
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