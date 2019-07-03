Trabzonspor, Nemanja Andusic'i transfer etti!

Trabzonspor, 50 bin euroya transfer ettiği Nemanja Andusic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mladost Doboj Kakanj takımından transfer ettiğimiz Nemanja Andušic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, "Kulübümüzün felsefesi ve yapılanması doğrultusunda genç oyunculara büyük önem veriyoruz. Nemanja Andusic de bu oyunculardan bir tanesi. Umarım diğer genç oyuncularımızla birlikte en iyi şekilde mücadele edip Trabzonspor'umuzun başarısı için çalışacaktır" dedi.

"BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİM"

Nemanja Andusic de, "Büyük bir kulübe ve büyük bir camiaya geldim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu da biliyorum. Onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.