: Trabzonspor, Messias ile 1,5 yıllığına anlaşıldığını KAP'a bildirdi

31.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:00

Trabzonspor Kulübü, stoper oyuncusu Manoel Messias'ın geçici transferi konusunda 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Messias için Cruzeiro'ya kiralama bedeli ödemeyecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

MAAŞI DA BELLİ OLDU

Manoel Messias'ın Trabzonspor'dan alacağı ücret de belli oldu.

KAP'a yapılan açıklamada, "Anlaşmaya göre Messias'a; 2019-20 futbol sezonunda 400.000 euro garanti ücret ödenecek. Opsiyon hakkının kullanılması halinde, 2020-21 opsiyon sezonunda 1.250.000 euro, 2021-22 opsiyon sezonunda 1.250.000 euro garanti ücret ödenecek"

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