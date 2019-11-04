Trabzonspor Kulübü'nden açıklama: Bize operasyon yapılıyor!

Fenerbahçe'nin "TFF ve savcıları göreve davet ediyoruz" başlıklı açıklamasının ardından Trabzonspor da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hakem hatalarına tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda "Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir." kısmı dikkat çekti.

04.11.2019 21:03
Trabzonspor Kulübü'nden açıklama: Bize operasyon yapılıyor!

Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamaları sonrası Trabzonspor da Twiter'dan çok sert bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun açıklamalarına da yer verildi. Bordo-mavili ekip, ayrıca pozisyonların yer aldığı bir video da paylaştı. Kulübün bu paylaşımını binlerce bordo-mavili taraftar beğendi.

İşte o paylaşım:

"TÜRK FUTBOLUNDAN ELİNİZİ ÇEKİN"

"Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bu durum yayınladığımız görüntülerle de bariz şekilde ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar biran önce suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir!"


VİDEO: Trabzonspor Kulübü'nden açıklama: Bize operasyon yapılıyor!
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YORUMLAR (8)

  • KÖKSAL AKIN:
    ts az akıl. . . . şu trabzon sınırında silah sıkma olayında ağız birliği etmişlercesine size katil diyen bir camiadan varken, siz kulüpler birliğinde gidip gs serzenişte bulunurken tff namusuna hakemlerine kefiliz anlayışı gütdünüz. . . yani gs 11 maçlar ceza alırken, kaç oyuncusu ceza alırken neredeydiniz. . . melo yere basmaktan korkar olmuşken kasap ilan edilirken sosa nın ayaklarını kırma durumunu da bu hafta melo yaptı, kart var mı yok, sonraki pozisyonda aynı faulü yapan sarı kartı aldı. . .
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  • MERT:
    Geçen sene Galatasaray hakkını ararken 17 kulüp karşı bildiri yayınlıyordunuz. Hakemler hata yapabilir diyerek o bildiriyi imzalayanlar kurtarsın şimdi, az ötede ağlayın.
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  • BİR ZAMANLAR ANADOLU:
    2011-2012 kupası Ts nindir,ha 3 ha 5 sene sonra illa tescillenecek, 29 şampiyonluk sayıklayan kuşcuk 18 e düşecek, ligdede beyaz gruba tarafsız,şeffaf bir ortam oluşunca!
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  • MAHİR MANAV:
    VATANDAŞ ÇOK MÜTHİŞ TESBİT.EVET GS DE BÜYÜK MASONLAŞMA VAR.BUNLAR VE TARAFTARLARININ ÇOĞU VATAN HAİNİ .FENER - BJK VE GS GEZİ OLAYLARINDA VATAN HAİNLERİYLE BİRLİKTE YÜRÜMÜŞDÜ HÜKÜMETİ YIKMAK İÇİN.
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  • VATANDAŞ:
    Normal şartlarda galatasarayın Türk Futbol tarihinden silinmesi gerekir mason yapılanması
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