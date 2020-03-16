Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 18 vakanın görüldüğü koronavirüs salgını sonrası Trabzonspor Kulübü, antrenmanlarını basına ve taraftara kapattı.

Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirelecektir" denildi. Kaynak: İHA