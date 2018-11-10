Trabzonspor Kondisyoneri, Yedikleri 5. Golden Sonra Saha Kenarında Ağladı

Trabzonspor Kondisyoneri Gökhan Kandemir, Evkur Yeni Malatyaspor maçında yedikleri 5. golden sonra saha kenarında gözyaşlarını tutamadı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 5-0'lık ağır bir mağlubiyet aldı. Bu sonuçla bordo-mavililerin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Yenilen 5. golün ardından bordo-mavili takımın kondisyoneri Gökhan Kandemir'in yaşadığı büyük üzüntü ekranlara yansıdı. Saha kenarında yere çömelerek mücadeleyi takip eden Kandermir'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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YORUMLAR (34)

  • ÖZ KARADENİZLİ :
    Halilhodzic geldiği gün göreve başlamadan adamı yerden yere vuran bir basın ve medya her gün adamı gönderen cahil eski futbolcu kalıntısı taraftarı yanlış yönlendiren çıkarcı basın gelinen sonuç ..
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  • 61 TS 61:
    ulan resmen sattılar maçı bu kadar para alcan sonra top oynamican neyin kafası bu, millet kan ağlar bu topcular teselli yerine ts taraftarını yıkar. topunu atacaksın takımdan. alt yapıdaki fulbolcu kardeşlerim daha iyi oynar. beş basar. . . yazık ya yazık
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