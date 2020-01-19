: Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı

19.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:14

Süper Lig'de 2. yarının ilk haftası olan 18. haftada, şampiyonluk yolundaki iddialı takımlardan Trabzonspor, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 6-0'lık skorla kazandı ve 2. yarıya müthiş bir başlangıç yaptı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 25. dakikada Jose Sosa, 27. 55. ve 88. dakikalarda Alexander Sörloth ile 29. ve 83. dakikalarda Nwakaeme'den geldi. Öte yandan Kasımpaşa'da Fernandes, 46. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SÖRLOTH REKORUNU 18 HAFTADA KIRDI

Bordo-mavililerin Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, attığı gollerle bu sezon Trabzonspor'da 18 gole ulaştı ve kariyerinde en çok gol attığı sezonu henüz 18. haftada yakaladı.

Kasımpaşa, teknik direktörlüğe getirilen Tayfur Havutçu'nun takımın başında yer aldığı 6 maçta 23 gol yedi ve kalesinde maç başına 3,5 golün üstünde görerek kötü bir giriş sergiledi.

Bu sonucun ardından ligde son 5 maçında 4. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 35 yaparken, son 3 maçından yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, hafta içinde Yukatel Denizlispor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, kalede Erce Kardeşler'in yerine, sakatlığının ardından takıma dönen Uğurcan Çakır'a görev verdi. Genç teknik adam, Abdulkadir Parmak'ı yedek kulübesine çekerken, Ganalı forvet Caleb Ekuban'ı ilk 11'de oynattı.

En son ligin 3. haftasındaki Fenerbahçe maçında ilk 11'de görev alan Ekuban, sakatlığının ardından 14 hafta sonra 11'de şans buldu.

STURRIDGE YİNE YOK

Trabzonspor'un İngiliz golcüsü Daniel Sturridge, Kasımpaşa maçı kadrosunda da yer almadı.

Antalya kampında sakatlık yaşayan golcü oyuncu, Yukatel Denizlispor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından ikinci yarının ilk haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında da kadroya dahil edilmedi.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz da forma giyemedi.

ÜÇ OYUNCU SAKATLIKTAN DÖNDÜ

Trabzonspor'da ligin 16. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Yusuf Sarı ile 17. haftadaki Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde sakatlanan Uğurcan Çakır ile Filip Novak, Kasımpaşa maçıyla takıma döndü.

Uğurcan maça ilk 11'de başlarken, Yusuf Sarı ile Novak ise yedek kulübesinde yer aldı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Kasımpaşa karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadyumu tribünlerinin tamamına yakınını doldurarak ikinci yarının ilk karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Bu arada, Kayserispor ile sözleşmesini feshettikten sonra Trabzonspor'un gündeminde yer alan sol kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu da Medical Park Stradyumu'na gelerek karşılaşmayı tribünden takip etti.

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