Trabzonspor için Patrik Schick iddiası

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Forvet transferini bu hafta gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından, bordo-mavili taraftarlar heyecanlı bekleyişe geçti. Trabzonspor'un görüştüğü ismin Patrik Schick olduğu iddia edildi.

TRANSFERDE SONA GELİNDİ İDDİASI

Bordo-mavili yönetim, yeni golcü için temaslarını sürdürürken, TRT Spor'dan flaş bir iddia geldi. Son dakika olarak verilen habere göre, Trabzonspor'un Patrik Schick transferi için Roma ile görüşmelerini sürdürdüyor. Trabzonspor'un 23 yaşındaki Çekyalı golcünün transferini gizli yürüttüğü vurgulanırken, bu transfer için sona gelindiği öne sürüldü.

Trabzonspor'un, Patrick Schick için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğu belirtildi. Roma'nın bu teklifi kabul ettiği ve oyuncunun önümüzdeki günlerde imza için Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

9 MİLYON EURO ÖDENİP ALINDI

Roma'nın 2016-2017 yılında 5 milyon euroya kiraladığı, 2018 yılının Temmuz ayında Sampdoria'dan 9 milyon euroya bonservisini aldığı Patrik Schick, geçen sezon 32 lig maçına (17 kez ilk 11) çıkarken, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.