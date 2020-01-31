31.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:43

Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Portekiz'in GDSC Alvarenga Futebol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

BREZİLYALI YILDIZ İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Devre arası transfer döneminde adı uzun süre Beşiktaş ile anılan Guilherme'nin yeni adresi Trabzonspor oldu. Karadeniz ekibi, bonservisi Portekiz ekibi GDSC Alvarenga'da bulunan Brezilyalı yıldız için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Bu sezon ligde 18 maçta görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, 5 gol atıp 6 da asist yaptı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Portekiz'in GDSC Alvarenga Futebol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

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