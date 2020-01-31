Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Yeni Malatyasporlu Guilherme'nin kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Portekiz'in GDSC Alvarenga Futebol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
BREZİLYALI YILDIZ İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Devre arası transfer döneminde adı uzun süre Beşiktaş ile anılan Guilherme'nin yeni adresi Trabzonspor oldu. Karadeniz ekibi, bonservisi Portekiz ekibi GDSC Alvarenga'da bulunan Brezilyalı yıldız için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Bu sezon ligde 18 maçta görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, 5 gol atıp 6 da asist yaptı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Portekiz'in GDSC Alvarenga Futebol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Haber Videosu: Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi
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şimdi trabzonspor bu transferlerden sonra şampiyonlar ligini alırCevap Yaz Yayından Kaldır
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3 külübün şampiyonluk kutlayamadığı tek şehire TRABZON denirCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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başkanımız bu futbolculara en az 1000 tane forma satmıştırCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Alırık tabi devlet arkamızda stadımızıda yapar transferde yaparCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Gevreğe selamlarCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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bugün malatyayı satan yarın ts yi hayli hayli satar. Neden ? Çünkü satılık bir takım. ;)Cevap Yaz 7 8 Yayından Kaldır
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razızıysan ücretini verip senide satın alırız niye bukadar dert ettin ama fazla para vermeyiz bedavaya yakın ona göre5 2 Yayından Kaldır
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adamin kiralik sözlesmesi bittmis, ne yapsin4 1 Yayından Kaldır
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Karakter önemli !!!Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
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ALAMAYINCA ÖYLE OLUR BU İŞLER. KEDİ CİĞER HİKAYESİ GİBİ YANİ.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır