Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti

08.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:33

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor'u konuk etti. Trabzonspor karşılaşmadan penaltıdan Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Bordo mavililerde Sörloth 90+3'te kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bir maç eksiği bulunan Trabzonspor bu galibiyetle, yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'un önünde liderlik koltuğuna oturdu.

TRABZONSPOR ÜST ÜSTE 5. GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Trabzonspor 41 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise son 5 maçta 4. yenilgisini aldı ve 21 puanda kaldı. Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.