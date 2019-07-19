Trabzonspor, Gaston Matias Campi transferini KAP'a bildirdi
Trabzonspor Kulübü, Estudiantes forması giyen Gaston Matias Campi'yi transfer ettiğini KAP'a bildirdi. Bordo mavili ekip bu transfer için Estudiantes'e 898 bin dolar fesih bedeli ödeyecek.
İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama;
"Profesyonel futbolcu Gaston Matias Campi'nin kulübümüze transferi konusunda, Estudiantes Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre, Estudiantes Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 898.000.-USD ödenecektir. Ayrıca, Estudiantes Kulübü'ne, futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde satış bedelinin %20'si ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
İşte oyuncunun kazanacağı rakam için KAP'a yapılan açıklama;
"Profesyonel futbolcu Gaston Matias Campi ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019/20 futbol sezonu için 339.000.-EUR garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 534.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 opsiyon sezonu için 587.400.-EUR garanti ücret ödenecektir.
2019/20 ve 2020/21 sezonlarında oynanacak Süper Lig ve UEFA Kulüp müsabakalarının %80'inde en az 30 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.
Transferle ilgili menajerlik bedeli, futbolcu tarafından karşılanacaktır" denildi.