Trabzonspor, Gaston Matias Campi transferini KAP'a bildirdi

İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama;

"Profesyonel futbolcu Gaston Matias Campi'nin kulübümüze transferi konusunda, Estudiantes Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Estudiantes Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 898.000.-USD ödenecektir. Ayrıca, Estudiantes Kulübü'ne, futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde satış bedelinin %20'si ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

İşte oyuncunun kazanacağı rakam için KAP'a yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcu Gaston Matias Campi ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 339.000.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 534.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 opsiyon sezonu için 587.400.-EUR garanti ücret ödenecektir.

2019/20 ve 2020/21 sezonlarında oynanacak Süper Lig ve UEFA Kulüp müsabakalarının %80'inde en az 30 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.

Transferle ilgili menajerlik bedeli, futbolcu tarafından karşılanacaktır" denildi.