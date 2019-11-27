Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray müsabakasını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılığını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.
Süper Lig'in 13. haftasında görev alacak hakemler açıklanırken, Trabzonspor-Galatasaray müsabakasını hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği duyuruldu.
Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını da hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı. Mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacakken, dördüncü hakem olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak. Bu müsabakanın VAR hakemi de Yaşar Kemal Uğurlu olacak.
13. HAFTANIN HAKEMLERİ
TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda sahada olacak hakemler şu şekilde:
29 Kasım Cuma
20.30 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
30 Kasım Cumartesi
15.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
15.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Halis Özkahya
17.30 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe- Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
1 Aralık Pazar
14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Denizlispor: Atilla Karaoğlan
16.30 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: Serkan Tokat
19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık
2 Aralık Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk
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Siz merak etmeyin biz hakemide yeneriz. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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2011 SAMPIYONLUK KUPASI NERDE , CEVAP KADIKOY DE . ) BOS LAF YAPMA BURADA2 Yayından Kaldır
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OYUNCULAR DEĞİŞİYOR , TEKNİK ADAMLAR DEĞİŞİYOR , TFF BAŞKANI DEĞİŞİYOR , MHK DEĞİŞİYOR . . . DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY HAKEMLER ARTIK BUNLARIN DA DEĞİŞMESİ GEREKMEKTEDİR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÇOK SAÇMA BİR ATAMA OLMUŞCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ALİ PALABIYIK MAÇI FB FORMASI İLE YÖNETİR !!! MAKSAT FORMALAR KARIŞMASIN !!!Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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FENERİ ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN ALİ PALABIYIĞA ÇOK İŞ DÜŞECEK BU SEZONYayından Kaldır
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gaddar aynen katılıyorum ey fenerlidirYayından Kaldır
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fb''li palabıyık ne yapacak bakalım kimi destekliyecek ??? beraberlik ister sanırım.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır