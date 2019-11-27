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Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray müsabakasını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılığını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.

27.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:50
Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'in 13. haftasında görev alacak hakemler açıklanırken, Trabzonspor-Galatasaray müsabakasını hakem 'ın yöneteceği duyuruldu.

Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını da hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı. Mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacakken, dördüncü hakem olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak. Bu müsabakanın VAR hakemi de Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

Hakem Ali Palabıyık

13. HAFTANIN HAKEMLERİ

TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda sahada olacak hakemler şu şekilde:

29 Kasım Cuma

20.30 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük

30 Kasım Cumartesi

15.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

15.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Halis Özkahya

17.30 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe- Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

1 Aralık Pazar

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Denizlispor: Atilla Karaoğlan

16.30 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: Serkan Tokat

19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

2 Aralık Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk

Kaynak: İHA
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HABER YORUMLARI (8)

  • 2011 FB NIN SANLI KUPASI:
    2011 SAMPIYONLUK KUPASI NERDE , CEVAP KADIKOY DE . ) BOS LAF YAPMA BURADA
    2 Yayından Kaldır
  • BJK:
    OYUNCULAR DEĞİŞİYOR , TEKNİK ADAMLAR DEĞİŞİYOR , TFF BAŞKANI DEĞİŞİYOR , MHK DEĞİŞİYOR . . . DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY HAKEMLER ARTIK BUNLARIN DA DEĞİŞMESİ GEREKMEKTEDİR.
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  • BENCE:
    FENERİ ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN ALİ PALABIYIĞA ÇOK İŞ DÜŞECEK BU SEZON
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