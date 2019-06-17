Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattı!

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fıratcan Üzüm ile opsiyon hakkı şirketimize ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019-20 futbol sezonu için 340.000.-TL garanti ücret ödenecek olup, sonraki yıllar için ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

MAÇ BAŞINA 6 BİN LİRA ALACAK

Yine, 2019-20 sezonu için, Süper lig ve UEFA müsabakalarında geçerli olmak üzere 6.000 TL maç başı ödenecek olup, sonraki yıllar için yine ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır. Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.