Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattı!

Trabzonspor, geçen sezon Eskişehirspor forması giyen Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllığına anlaştığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattı!

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fıratcan Üzüm ile opsiyon hakkı şirketimize ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019-20 futbol sezonu için 340.000.-TL garanti ücret ödenecek olup, sonraki yıllar için ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

MAÇ BAŞINA 6 BİN LİRA ALACAK

Yine, 2019-20 sezonu için, Süper lig ve UEFA müsabakalarında geçerli olmak üzere 6.000 TL maç başı ödenecek olup, sonraki yıllar için yine ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır. Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.

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