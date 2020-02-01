Dev maçta 3. gol! Trabzon geri döndü ve öne geçti
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Dev maçta 3. gol! Trabzon geri döndü ve öne geçti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasının en önemli maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışı veren iki takımda da hedef, 3 puanı kazanarak zirve iddiasını sürdürmek. Dev maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

01.02.2020 19:23 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:36
Dev maçta 3. gol! Trabzon geri döndü ve öne geçti

ile , Toto Süper Lig'in 20. haftasının en kritik maçında karşı karşıya geliyor.

Stadı'nda oynanacak mücadelede iki takımın da hedefi, 3 puana ulaşarak şampiyonluk yolunda rakibine karşı avantaj sağlamak olacak.

Saat 20:00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peraira, Hüseyin, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Ekuban, Yusuf, Sörloth

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Rodrigues, Tolga, Kruse, Muriqi

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