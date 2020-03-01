Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi ise Fırat Aydınus olacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri açıklandı. Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak. Maçın VAR hakemi Fırat Aydınus, AVAR hakemi ise Bahattin Duran olacak.
ANTALYA-ALANYA MAÇINI ALPER ULUSOY YÖNETECEK
Yarı finalin diğer maçı olan Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesini Alper Ulusoy yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak.
Haber Videosu: Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
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derbiye verdikleri hakeme bakın bu adam bu maçın ağırlığını asla kaldıramaz vara da fenerbahçenin en büyük 2 jokerinden biri fırat aydınus verilmiş ya ali palabıyık ya fırat aydınus yıllardır kaç maç kazandırdı ya sürekli ikisinden biri en kritik maçlarda banko görevdeCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır