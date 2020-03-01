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Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi ise Fırat Aydınus olacak.

01.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:42
Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Ziraat 'nda yarı final maçlarının hakemleri açıklandı. Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak. Maçın VAR hakemi Fırat Aydınus, AVAR hakemi ise Bahattin Duran olacak.

Yaşar Kemal Uğurlu

ANTALYA-ALANYA MAÇINI ALPER ULUSOY YÖNETECEK

Yarı finalin diğer maçı olan Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesini Alper Ulusoy yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak.


Haber Videosu

: Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
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HABER YORUMLARI (1)

  • ŞAKA GİBİ:
    derbiye verdikleri hakeme bakın bu adam bu maçın ağırlığını asla kaldıramaz vara da fenerbahçenin en büyük 2 jokerinden biri fırat aydınus verilmiş ya ali palabıyık ya fırat aydınus yıllardır kaç maç kazandırdı ya sürekli ikisinden biri en kritik maçlarda banko görevde
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