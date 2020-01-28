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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına, sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabaka için düzenlenen Spor İl Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı karşılaşmada 700'ü özel güvenlik olmak üzere toplam 2 bin 100 güvenlik personeli görev yapacak.

28.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:21
Trabzonspor-Fenerbahçe maçına, sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak

Trabzon İl Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 20. haftasında ile arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi bir araya geldi. Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya A riski kategorisine alınan zorlu müsabaka için uygulanacak güvenlik tedbirleri konuşularak karara bağlandı.

FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMAYACAK

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmada 700'ü özel, bin 400 de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personelin görev yapacağı belirtilirken, ayrıca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 'iki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması' yönündeki kararın bu maçta da uygulanacağı ve Fenerbahçe taraftarlarının karşılaşmaya alınmayacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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: Trabzonspor-Fenerbahçe maçına, sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak
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