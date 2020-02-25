Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına, sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, mart ayı içerisinde Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı ve Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 26. haftasındaki Medipol Başakşehir maçları ile ilgili güvenlik önlemleri görüşüldü.
Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Trabzonspor AŞ yetkilileri ile diğer kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, her iki maçla ilgili tedbirler karara bağlandı.
KONUK TARAFTARLARIN BİLETLERİ, EV SAHİBİ TARAFTARLAR İÇİN SATILACAK
Toplantıda alınan karar uyarınca, 3 Mart Salı günü 20.30'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçına misafir takım seyircisi alınmayacak.
Misafir takım kontenjanı, ev sahibi takım taraftarları için satışa sunulacak.
Her iki maçta görev alacak tüm kurum ve kuruluşlar, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Yönetmelik'te belirtilen görev ve sorumlulukları çerçevesinde hareket edecek.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına, sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
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bunu ilk olarak o zamanki (aziz yıldırım) yönetim başlattı ne yazıkki böyle devam ediyor bu sezon kadıköydeki ilk maçtada şimdiki yönetim istememişti trabzon taraftarını, karşılıklı devam edecek gibi .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BU FENERLE TRABZONUN KARŞILIKLI ALMIŞ OLDUĞU BİR KARAR . KADİKÖYE TRABZON TARAFTARI GELMİYOR . TRABZONADA FENER TARAFTARI GİTMİYOR . FAKAT BUNUN KALDIRILMASI GEREK .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bir fenerbahçe taraftarı olarak korkum. takım ve taraftar üzerinde inanılmaz bir şekilde haksızlıklara alıştırılmışlık psikolojisi mevcut . yani demem o ki hiç bir şeye itiraz edemez olduk . gs maçında penaltı kazanıyoruz sarı kart yok donk adamın ayağına uçarak dalıyor kırmızı yok. gs penaltıyla alakası olmayan pozisyonda penaltı kazanıyor kimseden ses çıkmıyor. bence korkulması gereken konu bu.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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almasınlar her türlü. . . . . .Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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KİM NE EKERSE ONU BİÇERCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Fenerbahce nasıl bir şirkef takımki trabzonsporla oynanan maçlara onlar trabzonspor taraftarlarını almama kararı aldılar ve bu gelenek böyle devam ediyor. BAŞKA MAÇLARDA BU UYGULAMA YOK GERÇİ TARAFTAR ALSAN NEOLCAK ORTALIĞI CEHENNEME DÖNÜŞTÜRECEK FENER TARAFTARI. Galatasaray maçında dünya gördü fenerin nasıl bir kulüp olduğunu.Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır