Trabzonspor Evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u Yendi, 5'te 5 Yaptı

Süper Ligde 29. hafta mücadelesinde Trabzonspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Evkur Yeni Malatyaspor'un golünü 22. dakikada Ömer Şişmanoğlu atarken, ev sahibi Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Nwakaeme ve 79. dakikada Rodallega kaydetti. Evkur Yeni Malatyaspor oyuncusu Mustafa Akbaş 70. ve 76. dakikalarda gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 52 yaparak ligde üçüncülük için mücadelesini sürdürürken, Evkur Yeni Malatyaspor 38 puanda kaldı.