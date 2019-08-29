Trabzonspor öldü öldü dirildi ama gruplara kaldı

29.08.2019 22:27

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda 3-1 mağlup ettiği AEK'ya evinde 2-0 mağlup olmasına rağmen averaj üstünlüğüyle turu geçti. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Trabzonspor'un rakipleri yarın çekilecek kurada belli olacak.

90+3'DE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Medical Park Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip AEK'nın gollerini 24. dakikada Marko Livaja ve 29. dakikada penaltıdan Petros Mantalos kaydetti. AEK'da 90+3. dakikada Helder Lopes kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Trabzonspor evinde AEK'ya 2-0 yenilmesine rağmen deplasmanda Yunanistan temsilcisini 3-1 mağlup ettiği için bir üst tura yükselmeyi başardı.