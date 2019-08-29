Trabzonspor öldü öldü dirildi ama gruplara kaldı

Trabzonspor öldü öldü dirildi ama gruplara kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda 3-1 mağlup ettiği AEK'ya evinde 2-0 mağlup olmasına rağmen averaj üstünlüğüyle turu geçti.

29.08.2019 22:27
Trabzonspor öldü öldü dirildi ama gruplara kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda 3-1 mağlup ettiği AEK'ya evinde 2-0 mağlup olmasına rağmen averaj üstünlüğüyle turu geçti. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Trabzonspor'un rakipleri yarın çekilecek kurada belli olacak.

90+3'DE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Medical Park Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip AEK'nın gollerini 24. dakikada Marko Livaja ve 29. dakikada penaltıdan Petros Mantalos kaydetti. AEK'da 90+3. dakikada Helder Lopes kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Trabzonspor evinde AEK'ya 2-0 yenilmesine rağmen deplasmanda Yunanistan temsilcisini 3-1 mağlup ettiği için bir üst tura yükselmeyi başardı.

Trabzonspor öldü öldü dirildi ama gruplara kaldı
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YORUMLAR (8)

  • KUZEYİN UŞAĞI:
    TEBRİKLER. . FIRTINA. . GS. YA BAŞARILAR BU ARADA. . . . ZOR OLACAK ONLAR İÇİN.
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  • SALİH:
    Ünal Hoca Savunmada Hatalı 2 yeni stoper ve orta da güçsüz obi mikel ile başladı. yetmedi Abdülkadir Ömür Sakatlanınca , savunma orta saha bitti. Hata Tamamen Ünal Karamanın Yanlış tercihi , Oyuncular da boşuna yoruldu , fb maçını düşündü ama olay yorgunluk ve sakatlıkla sonuçlandı.
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  • COŞKUN ÇAKIROĞLU:
    Yahu arkadaş sinir hastası olucam bu takım ilk yarı köy takımı gibi neden oynar hala anlamadım 2.yarı bambaşka bir takım çıkıyor ortaya,tamam takım yorgun eyvallah bişey demiyoruzda Allah aşkına o nasıl bir ilk yarıdır,neyse kötü futbol iyi sonuç diyelim ayrıca sosa ve wakayemenin hakkını ayrıca verelim bakalım yarın gruplarda ne çıkacak bizede gs yede başarılar onların grubu hakikaten zor
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  • GOKBERK:
    rotasyon matasyon anlamam bu rezalet bı durum bırde futbola gercekcı bakıyorum trabzon 2 farklı yenılgıyı bastan kabul etsın ıstanbul da sımdılık rakıp fb
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  • MEMLEKETİM:
    Türk takimlari deplasmanda 5 sifirda yense evinde oynadigi macda milleti felc ederler. Böyle rezalet ancak türk takimlarinin maclarinda olur. Allah askina su takimlari sisirmeyin. Siradan takim bunlar.
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