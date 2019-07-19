Trabzonspor, Erce Kardeşler transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Altınordu Kulübü'nden Erce Kardeşler ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

BEŞİKTAŞ VE STANDART LIEGE İSTEMİŞTİ

25 yaşındaki file bekçisini Belçika ekibi Standart Liege'in ve Beşiktaş transfer etmek istemişti. Hatta iki kulübün de İzmir temsilcisinin kapınısı çaldığı öğrenilmişti.

İşte Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama;

"Altınordu A.Ş.'nin Profesyonel Futbolcusu Erce Kardeşler'in, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.