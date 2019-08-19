Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kaldı
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Kasımpaşa'nın golünü 40. dakikada Aytaç Kara atarken, Trabzonspor'un golünü ise 34. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.
Bu sonucun ardından iki takım Süper Lig'e 1'er puanla başladı.
MAÇIN GOL DAKİKALARI
34. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kasımpaşa'nın orta alanda kaybettiği topu kapan Abdülkadir Ömür'ün ara pasıyla ceza sahasına giren Sörloth, dar açısına rağmen sağdan plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
40. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Aytaç Kara topa ceza sahası içinde voleyle vurdu. Kale önünde Obi Mikel'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
SÖRLOTH GOL ATMAYA DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'un yeni transferi Alexander Sörloth, skorer performansını sürdürüyor.
Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımından transfer edilen Norveçli futbolcu, bordo-mavili takımla çıktığı üçüncü resmi maçında da gol atmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag ekibini eledikleri müsabakalarda birer kez ağları havalandıran Sörloth, Kasımpaşa maçını da boş geçmedi.
Süper Lig'de ilk kez forma giyen Sörloth, karşılaşmada takımının golünü atan isim oldu.