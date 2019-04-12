Trabzonspor, Deplasmanda Bursaspor'u 1-0 Mağlup Etti
Süper Lig'de 28. haftanın açılışında Trabzonspor deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavililerin golünü Abdülkadir Ömür attı.
Spor Toto Süper Ligi'nin 28. haftasının açılış maçında Bursaspor ile Trabzonspor, Bursa Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son dakikaları nefes kesen maçta Trabzonspor, Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.
TRABZONSPOR'UN GOLÜ ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN GELDİ
Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 69. dakikada Abdülkadir Ömür ile geldi. Yaklaşık 25 metreden harika bir gol atan Abdülkadir, deplasmanda ilk golünü atarken takımına 3 puan kazandırdı.
Öte yandan Trabzonspor'da 81. dakikada kazanılan penaltı atışını Jose Sosa değerlendiremedi. Sosa'nın vuruşunu Bursaspor kalecisi Okan Kocuk kurtardı.
İKİNCİ YARI 55 DAKİKA SÜRDÜ
Hakem Bülent Yıldırım, mücadelenin ilk yarısına 2 dakika uzatma eklerken ikinci yarıyı ise 10 dakika uzattı.
Üst üste 4. galibiyetini alan Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte puanını 49'a çıkartırken 4. sırada yer aldı.
4 maçtır kazanamayan ve son 14 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Bursaspor ise yeni teknik direktör Mesut Bakkal ile çıktığı ilk karşılaşmada puan alamadı. Üst üste 3. yenilgisini alan Bursaspor, 28 puanla 15. sırada yer aldı.
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bursaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
TRABZONSPOR KADROYU BOZMADI
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'a konuk olan Trabzonspor, Antalyaspor maçının 11'ine göre tek oyuncu değişikliği yaparak sahaya çıktı.
Teknik direktör Ünal Karaman, geçen hafta Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın kadrosunda yer alan ve sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine sağ kanatta Pereira'ya ilk 11'de yer verdi.
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