Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
Süper Lig'de 12. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Eryaman Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Trabzonspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Alexander Sörloth, 48. dakikada Yusuf Sarı ve 56. dakikada Nwakaeme kaydetti. Ankaragücü'nde Ricardo Faty, 43. ve 45. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 22 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Ankaragücü 9 puanda kaldı.
MAÇIN GOL DAKİKALARI
6. dakikada orta sahada topu alan Alexander Sörloth, kaleci Korcan Çelikay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
48. dakikada ceza sahasına giren Yusuf Sarı, vuruşunda kalecinin solundan topu filelerle buluşturdu. 0-2
56. dakikada ceza sahasına yerden gelen ortada topla buluşan Anthony Nwakaeme topu filelerle buluşturdu. 0-3
Haber Videosu: Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti