Trabzonspor'da Peres ve Dorukhan takımla çalıştı
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Trabzonspor'da Peres ve Dorukhan takımla çalıştı

Trabzonspor'da Peres ve Dorukhan takımla çalıştı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün saat 11.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün saat 11.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Sakatlıkları bulunan Gervinho ile Trondsen'in, takımdan ayrı koşu yaptığı, hafif sakatlığı bulunan Djnaniny'in ise salonda çalıştığı öğrenildi. Tedavileri tamamlanan Dorukhan ile Peres'in ise takıma katıldıkları kaydedildi. Ayrıca Milli takım kampından dönenen Uğurcan Çakır'ın da çalışmada yer aldığı belirtildi.Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


Trabzonspor'da Peres ve Dorukhan takımla çalıştı
Trabzonspor'da Peres ve Dorukhan takımla çalıştı
Trabzonspor'da Peres ve Dorukhan takımla çalıştı
Trabzonspor'da Peres ve Dorukhan takımla çalıştı
Trabzonspor'da Peres ve Dorukhan takımla çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

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