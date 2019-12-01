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Trabzonspor'da Jose Sosa, Antalyaspor maçında yok!

Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa, 26. dakikada sarı kart gördü. Arjantinli oyuncu, önümüzdeki hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

01.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:41
Trabzonspor'da Jose Sosa, Antalyaspor maçında yok!

Trabzonspor'da Galatasaray karşılaşmasında sarı kart gören kaptan Jose Sosa cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 26. dakikasında , Pereira ile yaşadığı tartışmadan dolayı sarı kart gördü. Sosa ise hakeme itirazlarından dolayı Trabzonspor'da sarı kart gören oyuncu oldu. Sosa, sarı kart görmesiyle beraber cezalı duruma düştü.

Arjantinli futbolcu takımının ligde gelecek hafta Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu: Trabzonspor'da Jose Sosa, Antalyaspor maçında yok!
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