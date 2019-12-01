Trabzonspor'da Jose Sosa, Antalyaspor maçında yok!

01.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:41

Trabzonspor'da Galatasaray karşılaşmasında sarı kart gören kaptan Jose Sosa cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 26. dakikasında Ömer Bayram, Pereira ile yaşadığı tartışmadan dolayı sarı kart gördü. Sosa ise hakeme itirazlarından dolayı Trabzonspor'da sarı kart gören oyuncu oldu. Sosa, sarı kart görmesiyle beraber cezalı duruma düştü.

Arjantinli futbolcu takımının ligde gelecek hafta Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.