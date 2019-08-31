Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkadir ve Sturridge şoku!
Trabzonspor'un AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ile Daniel Sturridge, Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak maç öncesinde bordo mavili ekibe kötü haber geldi. Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün, Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Trabzonspor'un AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ile yeni transfer Daniel Sturridge, Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.