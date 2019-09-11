Trabzonspor'da Caleb Ekuban, sakatlığı nedeniyle 6 hafta yok!

11.09.2019 20:32

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı katılmadı.

STURRIDGE VE ONAZI TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Golcü futbolcu Daniel Sturridge ile uzun süreli sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ogenyi Onazi de pas çalışmasının ardından takımdan ayrıldı. Bu oyuncular Kamil Ahmet Çörekçi ile birlikte yan sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdü.

Caleb Ekuban

TARAK KEMİĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Bordo-mavililerin bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanda Ivanildo Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan ve sahayı arkadaşlarının yardımıyla terk eden Ekuban'ın çekilen MR'ında kırık tespit edildi. Ayak 5. parmak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Ganalı oyuncunun 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kaynak: İHA