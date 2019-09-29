Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi başladı! Canlı anlatım

29.09.2019 17:50

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşıyor. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

26' Abdulkadir Parmak sarı kart gördü.

21' Beşiktaş gole yaklaştı. Caner Erkin sol kanattan ortasını yaptı, Oğuzhan Özyakup yakın mesafede topa dokunamadı.

15' Mücadelede 15 dakika geride kaldı. İlk bölümde iki takım da ağırlıklı olarak sol kanattan akın geliştiriyor.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Kamil Ahmet, Sosa, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Dorukhan, Atiba, Boyd, Oğuzhan, N'Koudou, Burak Yılmaz

İKİ TAKIMDA DA EKSİK ÇOK

Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban; Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Siyah beyazlı ekipte ise sakatlığı süren Victor Ruiz ile kart cezalıları Mohamed Elneny ve Adem Ljajic mücadelede yer alamayacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 93. RANDEVU

Trabzonspor ve Beşiktaş, Süper Lig'de 93. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 92 maçta Beşiktaş'ın rakibine 36-33'lük üstünlüğü bulunuyor. 23 maçta beraberlikle sonuçlandı.